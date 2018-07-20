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Сенатор Степан Киричук выдвинулся на выборы в гордуму Тюмени
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Сенатор Степан Киричук выдвинулся на выборы в гордуму Тюмени 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Тюменский сенатор Степан Киричук выдвинулся на выборы в городскую думу Тюмени по избирательному округу № 10.
Согласно информации на сайте регионального избиркома, сенатор идет на выборы как самовыдвиженец. На выборы в гордуму по одномандатному округу № 10 также подали документы: кандидат от ЛДПР Александр Яковенко, помощник депутата облдумы Артема Зайцева, индивидуальный предприниматель Павел Семенов, выдвинутый КПРФ, и директор компании «Отдых» Игорь Рябов от «Справедливой России».
До 2005 года занимавший пост главы Тюмени, Степан Киричук представляет Тюменскую область в Совете Федерации и является первым заместителем председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Как ранее писал «ФедералПресс», 9 сентября пройдут выборы губернатора Тюменской области. Новый глава региона после избрания назначит сенатора.
Фото: Евгений Поторочин/«ФедералПресс»
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