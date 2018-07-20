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В дни МДМС-2018 пройдет международный турнир по бадминтону
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В дни МДМС-2018 пройдет международный турнир по бадминтону 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. В рамках Международного дальневосточного морского салона — 2018, организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, пройдет международный турнир по бадминтону Russian Open 2018, Part of the BWF Tour Super 100. Соревнования пройдут во Владивостоке с 23 по 29 июля на площадке спортивного комплекса «Олимпиец» (Батарейная ул., д. 2).
В турнире примут участие спортсмены из Испании, Индии, Малайзии, Англии, Таиланда, Болгарии, Израиля, Канады, Финляндии, Бельгии, Германии, Эстонии, Гонконга, Японии, Кореи. В полном составе во Владивосток приедет сборная команда России по бадминтону. Всего за победу и призовой фонд 75 тысяч долларов в соревнованиях поборются более 140 профессиональных игроков.
Турнир Russian Open 2018, Part of the BWF Tour Super 100 является этапом отбора на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Организаторами запланированы игры в мужской и женской одиночке и парах, а также смешанном разряде. Ежегодно в престижном турнире участвуют спортсмены из Приморья. В прошлом году победу в мужском одиночном разряде одержал спортсмен из Владивостока, член российской сборной Сергей Сирант. В этом году в соревнованиях будет участвовать приморская пара Евгений Дремин и Евгения Димова, которая является первой сеяной парой в смешанном парном разряде и находится на 18-й строчке мирового рейтинга.
Участники МДМС-2018 смогут бесплатно посетить игры турнира. Доступ на трибуны свободный. Специально для гостей Салона будут организованы шаттлы до гостиницы «Lotte Hotel Vladivostok» в центре г. Владивосток. Подробное расписание доступно на официальном сайте МДМС-2018 в разделе «Шаттлы».
Международный дальневосточный морской салон — 2018 пройдет с 26 по 28 июля 2018 года, накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада. Ключевые события пройдут в кампусе ДВФУ на острове Русский.
Фонд Росконгресс
Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.
Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.
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