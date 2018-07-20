Нижегородцы избавились от футбольных мячей после окончания ЧМ-2018

Более 20 футбольных мячей, в том числе и с символикой ЧМ-2018, оказались на свалке после окончания Чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте ЗАО «Управление отходами-НН».

Согласно информации, с 15 июня по 20 июля сотрудники ЗАО «Управление отходами-НН» нашли 21 футбольный мяч, попавший на обработку твёрдых коммунальных отходов. Некоторые утилизированные мячи были с символикой ЧМ-2018.

Отмечается, что в среднем ежемесячно на сортировочной линии мусороперегрузочной станции оказывается один футбольный мяч. По мнению сотрудников управления, увеличения числа мячей, попавших на свалку, связано с тем, что за время Чемпионата мира во дворах Сормовского района стали в разы активнее играть в футбол.

Ранее сообщалось, что спрос на футбольные мячи вырос в Нижнем Новгороде.

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