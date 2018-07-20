Нижегородцы избавились от футбольных мячей после окончания ЧМ-2018 

Более 20 футбольных мячей, в том числе и с символикой ЧМ-2018, оказались на свалке после окончания Чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте ЗАО «Управление отходами-НН».
Согласно информации, с 15 июня по 20 июля сотрудники ЗАО «Управление отходами-НН» нашли 21 футбольный мяч, попавший на обработку твёрдых коммунальных отходов. Некоторые утилизированные мячи были с символикой ЧМ-2018.
Отмечается, что в среднем ежемесячно на сортировочной линии мусороперегрузочной станции оказывается один футбольный мяч. По мнению сотрудников управления, увеличения числа мячей, попавших на свалку, связано с тем, что за время Чемпионата мира во дворах Сормовского района стали в разы активнее играть в футбол.
Ранее сообщалось, что спрос на футбольные мячи вырос в Нижнем Новгороде.
Читайте нас на Яндекс. Новости