Смертью в отделе полиции Туапсе беглого подозреваемого в изнасиловании занялся Комитет против пыток

Краснодар . 20 июля — Новая Кубань. События разворачивались в апреле текущего года.

Сергей Рожков проходил подозреваемым по делу о попытке изнасилования соседки по дачному поселку.

Он находился под подпиской о невыезде. Бабушка подозреваемого считает, что её внука могли оговорить. Между тем в январе следователь решил сменить меру пресечения на арест. Бабушка подсказала внуку пуститься в бега.

Он уехал в Абхазию и жил в монастыре.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, Рожкова нашли и задержали. В ночь с 5 на 6 апреля его доставили в отдел полиции г. Туапсе

Его охрану поручили казаку местного казачьего общества.

По его словам около 4 утра подозреваемого выводили в туалет, он пожаловался на плохое самочувствие, упал на землю и умер. Данный факт был зафиксирован бригадой скорой помощи.

Есть заключение судебно-медицинской, экспертизы, согласно которому смерть наступила в результате сердечно-легочной недостаточности. Однако зафиксировано и наличие телесных повреждений в виде «ушибленной раны волосистой части головы в затылочной области справа, осаднения в лобной области слева над бровью на фоне кровоподтека, осаднения на спинке носа на фоне кровоподтека, подкожного кровоизлияния в затылочной области справа».

Версии о природе появления этих повреждений неоднозначны. Они могли стать следствием как травм, полученных в результате падения с высоты собственного роста, так и в результате нанесения ударов твердым тупым предметом или удара о таковой.

Родственники покойного читают, что его смерть носит насильственный характер:

— Сергей никогда не жаловался на сердце, последние несколько лет вел активный, подвижный образ жизни, жил в лесисто-горной местности, вел свое подсобное хозяйство, выращивал кур, коз и разводил рыб.

16 апреля следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту случившегося, аргументирую это отсутствием события преступления.

Юрист Комитета против пыток Роман Веретенников пояснил, что после обращения родственников в организацию, данное решение будут пытаться обжаловать и добиваться проведения эффективной проверки:

— Следователь, проводивший проверку по факту смерти, никак не объяснил образование телесных повреждений у Рожкова, не запросил и не изъял записи камер видеонаблюдения, не опросил задержанных, которые содержались в одной камере с Рожковым.

«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.