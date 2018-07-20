Макаров: вдовы Героев РФ получат компенсации за земельные участки

В Северной столице вдовы Героев Российской Федерации смогут получить компенсации за приобретение земельных участков. Соответствующий законопроект был внесен накануне в парламент Петербурга

По мнению председателя Законодательного собрания города Вячеслава Макарова, забота о семьях Героев РФ — долг государства.

«В соответствии с действующим законодательством Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также полные кавалеры Ордена Славы имеют право на получение бесплатных земельных участков, — объяснил он. — Однако не все из них успели воспользоваться этой льготой. Законопроектом предлагается установить для вдов этих выдающихся петербуржцев компенсацию за приобретение в собственность земельного участка в размере миллиона рублей».