Ещё
В Кемерове временно закрыли мусорный полигон, находящийся в черте города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кемерове временно закрыли мусорный полигон, находящийся в черте города 

АиФ Кузбасс 35 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
По решению суда приставы временно закрыли мусорный полигон на Красноармейской, 1 Б.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области, нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора. Земельный участок, используемый как мусорный полигон, расположен в черте города, то является грубым нарушением федерального закона. На территории нет контроля за специфическими химическими веществами, которые выделяются при утилизации отходов и т.д.
Все недочеты были признаны нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Роспортребнадзор обратился в суд, который признал юридическое лицо виновным и привлек к административной ответственности. В результате деятельность полигона была приостановлена на 30 суток. Судебные приставы закрыли въезд на территорию и будут находиться там, чтобы не допустить въезда машин с мусором.
АиФ Кузбасс: последние новости
Не успеваем состариться. Демографическая ситуация в Кузбассе Глава Новокузнецкого района ушел в отставку Усть-Анзас Таштагольского района посетила областная гуманитарная экспедиция
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России86
Умерла жена Высоцкого45
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море122
Путин предложил референдум в Донбассе1280
Караченцова попросили забрать жену из психушки47
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение