В Кемерове временно закрыли мусорный полигон, находящийся в черте города

По решению суда приставы временно закрыли мусорный полигон на Красноармейской, 1 Б.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области , нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора . Земельный участок, используемый как мусорный полигон, расположен в черте города, то является грубым нарушением федерального закона. На территории нет контроля за специфическими химическими веществами, которые выделяются при утилизации отходов и т.д.

Все недочеты были признаны нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Роспортребнадзор обратился в суд, который признал юридическое лицо виновным и привлек к административной ответственности. В результате деятельность полигона была приостановлена на 30 суток. Судебные приставы закрыли въезд на территорию и будут находиться там, чтобы не допустить въезда машин с мусором.