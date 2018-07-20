Эксперт рассказал, на страже какого региона встанет новейшая российская противоракета

Генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев прокомментировал испытания модернизированной противоракеты, которые прошли на полигоне в Казахстане , и высоко оценил характеристики нового оружия.

Прошедшая испытания в Казахстане российская противоракета придет на смену ракет, стоящих на вооружении противоракетной обороны Московского региона. Такое заявление сделал заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО государств-участников СНГ 2003-2007 гг., генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

«Испытания прошли успешно. Эта противоракета пойдет на замену ракет, которые находятся в противоракетной обороне объектов Московского региона. Ракеты, которые стоят на боевом дежурстве — у них через некоторое время истекает срок, поэтому было принято решение о создании новой ракеты, чтобы она заменила устаревшие образцы вооружения», — сказал эксперт, комментируя испытания модернизированной ракеты системы противовоздушной обороны на полигоне в Казахстане.

По словам специалиста, к «конструктивным особенностям» новой противоракеты относятся боевая часть, повышенной мощности и более высокая точность наведения.

«Она более мобильная, более современная с учетом самых современных технологий. В духе нашего времени, с учетом самых перспективных средств воздушно-космического нападения», — продолжил Бижев.

При этом генерал-лейтенант запаса отметил, что «у вероятного противника технология тоже меняется: у ударной силы повышается точность, мощность, скорости». Поэтому, считает эксперт, «им должны противостоять современные ракеты, которые лет на 15-20 превышали бы развитие современных средств нападения».

«Испытания прошли успешно и в скором времени, по истечению срока противоракет системы А-135, которые стоят на охране Московского региона, они планово будут меняться», — резюмировал Айтеч Бижев.