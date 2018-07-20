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В регионах отработают модели долговременного ухода за пожилыми гражданами
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В регионах отработают модели долговременного ухода за пожилыми гражданами 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«Помощь пожилым и инвалидам требует системного подхода, тут необходимо взаимодействие разных структур — медучреждений, социальных служб, и наша задача — обеспечить их четкое взаимодействие», — отметила Татьяна Голикова.
Как сообщила вице-премьер, на начальном этапе разные варианты долговременного ухода отработают в шести регионах (по два муниципальных образования в каждом, в следующем году количество регионов, участвующих в программе, удвоится, а к 2022 году новая система охватит все регионы страны.
"За ближайшие шесть лет предусмотрено организовать разветвленную систему долговременного ухода во всех регионах, — сообщил первый заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко. —
Предусмотрено четыре основных направления этой работы. Первое. Предстоит создать четкую систему выявления граждан, нуждающихся в таком уходе. Для этого предстоит определить и унифицировать критерии, характеризующие ухудшение условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста, которые бы показывали их потребность в социальных и медицинских услугах. Второе. Необходимо определить порядок межведомственного взаимодействия, поскольку пожилые нуждаются в качественной медицинской помощи и социальном обслуживании. Здесь предстоит поработать над синхронизацией информационных систем и способах передачи информации о состоянии пациента от медучреждений его родственникам и организациям социального обслуживания. Третье важнейшее направление — развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Кроме того, предстоит позаботиться о квалифицированных кадрах: организовать профессиональное образование и обучение, дополнительное образование, повышение квалификации медиков и социальных работников".
В нынешнем году в шести регионах (Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Тульской областях) стартуют пилотные проекты, в рамках которых будут отрабатываться разные формы долговременного ухода и помощи пожилым: как в стационарных условиях, так и в полустационарах и на дому. Представитель Волгоградской области рассказала на заседании, как определяют списки нуждающихся в помощи граждан. Заявительный принцип не всегда применим — многие просто не знают о своих возможностях, не понимают, куда и к кому обращаться. В области предложили принцип выездных бригад, которые получают информацию и из медучреждений, и от пенсионного фонда, и от соцзащиты, и при этом работают с пожилыми гражданами индивидуально — буквально организуют подворовые обходы.
На выполнение проекта в 2018 году выделены средства федерального бюджета в размере 100 млн рублей, отметили в
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