Кабмин планирует запустить систему ухода за пожилыми во всех регионах к 2024 году

"Сейчас, как вы знаете, реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами", — сказала Голикова.

Он реализуется в шести регионах РФ : Волгоградская, Новгородская, Костромская, Псковская, Рязанская и Тульская области. Планируется к 2019 году увеличить число регионов с пилотными проектами до 12. Это также заложено в национальный проект «Демография».

"Надеюсь, что к 2024 году мы вовлечем в систему все 85 регионов страны", — сказала Голикова.