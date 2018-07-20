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Кабмин планирует запустить систему ухода за пожилыми во всех регионах к 2024 году
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Кабмин планирует запустить систему ухода за пожилыми во всех регионах к 2024 году 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами может быть запущена во всех регионах к 2024 году, заявила в пятницу вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Сейчас, как вы знаете, реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами", — сказала Голикова.
Он реализуется в шести регионах РФ: Волгоградская, Новгородская, Костромская, Псковская, Рязанская и Тульская области. Планируется к 2019 году увеличить число регионов с пилотными проектами до 12. Это также заложено в национальный проект «Демография».
"Надеюсь, что к 2024 году мы вовлечем в систему все 85 регионов страны", — сказала Голикова.
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