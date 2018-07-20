В США с парковки украли компоненты ядерной бомбы

Эксперты уверяют, что всего несколько граммов этого вещества достаточно для создания так называемой «грязной бомбы»

США неизвестные украли плутоний — важнейший компонент для создания ядерного оружия. Количество похищенного вещества не разглашается. Сообщается лишь, что инцидент имел место еще год назад. О нем случайно узнали журналисты и опубликовали отчет на портале Центра общественной честности.

Следствие установило, что в прошлом году два сотрудника Министерства энергетики США, арендовали автомобиль и отправились в научную лабораторию штата Техас. Миссия рутинная: сбор образцов опасного изотопа, который ранее раздавали ученым для исследования. Сотрудники Министерства остановились в одном из отелей в неблагополучном районе города и оставили образцы оружейного плутония, вместе с измерительными приборами в салоне автомобиля. Утром они обнаружили разбитое стекло внедорожника и пропажу опасного вещества. Полиция и федеральные власти не стали раздувать скандал и «замяли» дело, сообщает портал Motherboard. Пропажу так и не нашли, как и подозреваемых в краже.

Эксперты признают, в США регулярно происходят подобные потери важнейших радиоактивных веществ, с использованием которых, в лабораторных условиях можно собрать опасное оружие. Независимые проверки Министерства энергетики США показали, что подобным образом могли «исчезнуть» порядка 15 килограммов обогащенного урана и 45 граммов плутония.

Международное агентство по ядерной энергии опубликовало отчет, согласно которому, за последние 20 лет компоненты ядерного оружия продавались на «черном рынке» около трехсот раз.