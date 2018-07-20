«На бомбу хватит»: в США с парковки украли груз плутония

Плутоний ранее использовался для проведения исследования в научных лабораториях штата Техас. Об этом узнали журналисты и опубликовали отчет на портале Центра общественной честности. Двое сотрудников министерства энергетики США арендовали автомобиль и отправились в командировку в Техас с целью сбора образцов плутония, выданных ученым для проведения исследовательских мероприятий.

На ночь сотрудники остановились в отеле в неблагополучном районе. Собранные образцы и приборы для измерения они оставили в автомобиле.

Утром обнаружилось, что окно у автомобиля разбито, а плутоний исчез. В министерстве энергетики США решили не раздувать скандал и «замять» дело. Но об этом стало известно журналистам.

Сколько плутония было похищено не известно, но предполагается, что украденного опасного изотопа достаточно для изготовления так называемой «грязной» бомбы.

Эксперты признают, что в США регулярно происходят подобные потери образцов радиоактивных веществ, с использованием которых в лабораторных условиях можно собрать опасное оружие. Независимые проверки Министерства энергетики США показали, что подобным образом могли «исчезнуть» порядка 15 килограммов обогащенного урана и 45 граммов плутония.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в США из-за угрозы взрыва «грязной» бомбы эвакуировали сотрудников порта в Южной Каролине.