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«На бомбу хватит»: в США с парковки украли груз плутония
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«На бомбу хватит»: в США с парковки украли груз плутония 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Плутоний ранее использовался для проведения исследования в научных лабораториях штата Техас. Об этом узнали журналисты и опубликовали отчет на портале Центра общественной честности. Двое сотрудников министерства энергетики США арендовали автомобиль и отправились в командировку в Техас с целью сбора образцов плутония, выданных ученым для проведения исследовательских мероприятий.
На ночь сотрудники остановились в отеле в неблагополучном районе. Собранные образцы и приборы для измерения они оставили в автомобиле.
Утром обнаружилось, что окно у автомобиля разбито, а плутоний исчез. В министерстве энергетики США решили не раздувать скандал и «замять» дело. Но об этом стало известно журналистам.
Сколько плутония было похищено не известно, но предполагается, что украденного опасного изотопа достаточно для изготовления так называемой «грязной» бомбы.
Эксперты признают, что в США регулярно происходят подобные потери образцов радиоактивных веществ, с использованием которых в лабораторных условиях можно собрать опасное оружие. Независимые проверки Министерства энергетики США показали, что подобным образом могли «исчезнуть» порядка 15 килограммов обогащенного урана и 45 граммов плутония.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в США из-за угрозы взрыва «грязной» бомбы эвакуировали сотрудников порта в Южной Каролине.
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