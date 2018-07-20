Воронежские приставы не выпустили иностранца из страны за долги

Иностранца не выпускали из России , пока он не оплатил уголовный штраф, сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области 20 июля.

Иностранца оштрафовали на 14 тысяч рублей за коррупционное преступление. Мужчина не мог выехать из страны, пока не расплатиться с долгами. Но он решил испытать судьбу и попытался покинуть Россию. В итоге его задержали на границе пограничники.

После неудачного побега иностранец явился в отдел судебных приставов и погасил долг. Только тогда мужчину отпустили домой.

«В общей сложности в первом полугодии 2018 года вынесено более 17,5 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации», — отметили в ведомстве.