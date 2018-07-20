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Воронежские приставы не выпустили иностранца из страны за долги
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Воронежские приставы не выпустили иностранца из страны за долги 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Иностранца не выпускали из России, пока он не оплатил уголовный штраф, сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области 20 июля.
Иностранца оштрафовали на 14 тысяч рублей за коррупционное преступление. Мужчина не мог выехать из страны, пока не расплатиться с долгами. Но он решил испытать судьбу и попытался покинуть Россию. В итоге его задержали на границе пограничники.
После неудачного побега иностранец явился в отдел судебных приставов и погасил долг. Только тогда мужчину отпустили домой.
«В общей сложности в первом полугодии 2018 года вынесено более 17,5 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
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