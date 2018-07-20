Лось претендует на звание туристского символа Ленобласти

Результатом проекта «Открывая Ленобалсть» должна стать интерактивная 3D-карта достопримечательностей Ленинградской области. На первом этапе организаторы собирали предложения от туристов и местных жителей об интересных и не всегда избалованных вниманием местах региона. Дальше — составили маршруты и отправились увидеть, интересно рассказать и красиво показать эти точки на карте.