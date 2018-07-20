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Лось претендует на звание туристского символа Ленобласти
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Лось претендует на звание туристского символа Ленобласти 

Ivyborg.ru 41 минуту назад
Фото: Ivyborg.ru
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с организаторами проекта «Открывая Ленобласть». Блогеры, объехав половину региона, предложили разработать новый туристский бренд и маршруты.
Результатом проекта «Открывая Ленобалсть» должна стать интерактивная 3D-карта достопримечательностей Ленинградской области. На первом этапе организаторы собирали предложения от туристов и местных жителей об интересных и не всегда избалованных вниманием местах региона. Дальше — составили маршруты и отправились увидеть, интересно рассказать и красиво показать эти точки на карте.
Кроме того, организаторы разработали дизайн нового туристского бренда региона — лося Лосилия. Добродушный и любопытный лось вместе с блогерами уже посетил Сосновый Бор, Ивангород, Копорье, Сланцы и Лебяжье. Забавного зверя в виде «эмодзи» можно скачать в мессенджерах.
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