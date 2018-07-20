Женственность VS мускулы: какими выросли дочери знаменитых «качков»

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Как живут вдовы Абдулова, Панина, ТурчинскогоЖенщины все силы отдают воспитанию наследниковТелеведущего и рекордсмена в силовых видах спорта не стало, когда его дочери Ксении исполнилось 10 лет — жизнь знаменитого культуриста прервалась из-за инфаркта. Об отце девушке напоминают татуировка на плече и наставления Владимира: всегда и всего добиваться самой. Недавно Ксения отметила 18-летие и выпустилась из школы, но учебу в вузе временно отложила — дебютировала в модельном бизнесе, подписав контракт с китайским агентством. «Предложат еще сниматься — буду, но я не воспринимаю это как профессию. Скоро планирую поступать в университет на гуманитарную специальность», — делится дальнейшими планами Турчинская. А «спортивное дело» Владимира продолжает его вдова Ирина, фитнес-тренер и автор специальной программы тренировок и питания.

Дети актера-культуриста прославились каждый в силу своих способностей: Николас оказался замешанным в криминале, Кристофер покоряет киноиндустрию, а Бьянка стала звездой соцсетей благодаря свой физической подготовке — дочь мастера боевых искусств мастерски исполнила знаменитый шпагат отца. Девушка повторяет не только спортивные успехи Ван Дамма, но и достижения на экране: 27-летняя Бьянка пробует себя в качестве актрисы, сценариста и продюсера. И с легкостью сочетает в себе женственность и силу:

«Я могу элегантно скрещивать ноги за обеденным столом, но наваляю любому хулигану, причем тоже самым милым образом. Я продолжаю дело моего отца, который превратил увлечение боевыми искусствами в мейнстрим», — заявляет Ван Варенберг. И не поспоришь!

Фото: Globallook, instagram.com/iambbgun

Старшая дочь Арни — писательница и блогер, рассказывающая читателям, как принять и полюбить себя. Тема Кэтрин близка: в подростковом возрасте девушка не могла похвастаться хрупкостью и модельными параметрами — пока за ее физическую форму и тренировки не взялся знаменитый отец. Теперь Кэтрин — девушка более чем привлекательная: ее внешние данные данные оценили и редакторы глянцевых журналов, для которых снималась Шварценеггер, и актер Крис Прэтт , ухаживающий за наследницей культуриста. Кристина, младшая дочь Арнольда, ведет закрытый образ жизни: известно, что она окончила университет по программе «Связи с общественностью» и очень любит животных.

Профессиональный культурист, «русский Шварценеггер», самый титулованный бодибилдер нашей страны, приглашенный на конкурс «Мистер Олимпия», — все это о нем, 40-летнем петербуржце Федорове. Вся жизнь Александра связана со спортом: даже тяжелая травма и восьмилетний перерыв не заставили мужчину «завязать» с бодибилдингом. Пожалуй, такая страсть должна передаваться генетически, но о будущем наследников пока рассуждать рано: «У меня сейчас дочка, которой 10 лет, и двойняшки — мальчик и девочка, им по году. К мальчику буду присматриваться. Но пускай выбирает свой путь. Может выйти так, что в один день он скажет: „Пап, на самом деле я хотел заниматься другим, а ты меня отдал в качалку“», — рассуждал Федоров несколько лет назад.

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Симон, дочь Дуэйна Джонсона

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Дети знаменитых родителей, которые не отличаются красотойЭти молодые люди унаследовали от своих звездных родителей таланты, любовь к сцене, харизму — все что угодно, но не привлекательную внешность. Старшая наследница «Скалы» — вылитая копия знаменитого рестлера и актера. И комплиментом это не назовешь: 16-летняя девушка унаследовала от Джонсона крепкую фигуру и массивный подбородок. Что, к слову, не мешает ей работать манекенщицей и сотрудничать с агентством IMG Models. А минувшей зимой Симон стала «Мисс Золотой глобус» и послом ассоциации иностранной прессы. Короче говоря, звездой фестиваля. Для знаменитого отца девушка и до этого была предметом гордости и любви — что бы она ни делала и как бы ни выглядела.

Фото: Globallook, instagram.com/simonegjohnson

Мария, дочь Франко Коломбо

Итальянский бодибилдер дважды становился «Мистером Олимпия» — ради успеха в спорте Франко пришлось на некоторое время пожертвовать личной жизнью. Первая супруга культуриста Анита мечтала о детях, но Коломбо о пополнении в семье не думал, что и стало причиной из развода. Впервые Франко стал отцом в солидном возрасте — в 54 года. Мария — единственная дочь «качка», рожденная в браке с Деборой Дрэйк. Девушка может похвастаться сильными мышцами, физической выносливостью и отменной растяжкой. Но по стопам отца Мария не пошла, выбрав карьеру балерины.

Фото: instagram.com/mariacolumbu, /francocolumbu

Ариела, Лея и Майя, дочери Джигана

Денис Устименко-Вайнштейн в первую очередь — рэп-исполнитель, но его мощное тело, звание мастера спорта по кикбоксингу и хит «Надо подкачаться», пожалуй, позволяют записать его в ряды звездных «качков». Джиган — многодетный отец, у которого растут три дочери-принцессы. Девочки еще не выросли — старшей из них только исполнится семь — но уже заслужили звание модниц. Все благодаря маме, Оксане Самойловой : женщина производит собственную линию одежды, рекламируя вещи с помощью своим маленьких моделей.

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