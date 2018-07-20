Стройка века: трассу Салехард-Надым прокладывают круглосуточно

На главной артерии региона — трассе Салехард-Надым кипит работа. В этом году здесь закатывают в асфальт 30-километровый участок.

Горячая, будто только из духовки, асфальтобетонная смесь подается в шнек укладчика. Самосвалы с сырьем для будущей дороги приезжают сюда один за другим. Отгрузки ждут не дольше часа — материал нужно использовать пока он держит определенную температуру.

— С завода смесь выезжает со средней температурой 160 градусов, по дороге остывает примерно на десять градусов. Это оптимальная температура для укладки, — говорит Юрий Якушенко, мастер строительно-монтажных работ.

Асфальтобетонную смесь привозят на участок с собственного завода, который находится в окрестностях Надыма

Строительство трассы — как приготовление сложного блюда. Ингредиенты не должны быть холодными или, наоборот, пережаренными. Если говорить профессиональным сленгом, на своей кухне рабочие готовят 800 метров дорожного «пирога» в сутки. «Пирогом» называют законченное асфальтобетонное покрытие. Такое прозвище оно получило потому, что состоит из нескольких слоев, начиная с земляного полотна. Каждый из пластов одинаково важен.

— При движении транспорта давление с колеса передается сверху вниз, — продолжает объяснять тонкости кухни Юрий. — Поэтому верхний и нижние слои должны одинаково хорошо воспринимать нагрузку.

После укладки крупнозернистой смеси эстафету подхватывают катки. Первой по горячему покрытию проходит пневмоколесная машина, она дает лучшую укладку. А завершают эффект вальцевые катки. Пока рабочие и спецтехника облачают дорогу в асфальт, в нескольких сотнях метров от них другие дорожники зачем-то делают в асфальте дыры. На самом деле они аккуратно высверливают образцы, чтобы изучить их в лаборатории. Так обследуют каждый слой покрытия.

По нормам специалисты должны брать с каждого участка три образца, называются они кернами, их обязательно маркируют.

— Такие пробы берутся через каждые 300 метров, изучая их, мы можем оценить качество работ. Если пробы не уложатся в нормы, нужно будет снимать слой и укладывать заново. Пока что все отобранные образцы на участке соответствуют необходимым стандартам, — прокомментировал начальник лаборатории «Уренгойдорстроя».

Пробы вырезают при помощи специальной установки, которая не деформирует остальное полотно.

Сейчас на участке работают несколько подрядчиков. «Уренгойдорстрой» — единственная компания, которая занимается асфальтированием. К концу лета дорожники должны сдать 30 километров готового полотна. Половина запланированного объема уже завершена. Когда работа будет закончена полностью, из 344 километров трассы 118 будет составлять асфальтобетонное покрытие. Хотя объект еще не сдан, движение здесь уже идет, встречается не только спецтехника. К пользователям дороги подрядчики относятся лояльно.

— Конечно, мы стараемся закрывать проезд, но есть окна с 6 до 8 утра и с 6 до 8 вечера. На въезде работает пост, со всеми, кто собирается заехать сюда, проводится инструктаж. Люди пользуются дорогой аккуратно и не мешают работам, а мы относимся с пониманием к их нуждам, — говорит главный инженер компании Дмитрий Туковский.

На участке трудятся 250 человек и 62 единицы техники. В начале августа начнутся укрепительные работы, штат дорожников увеличится до 300 человек, также на помощь прибудут 30 студентов. На каждом этапе технологический процесс контролируют специалисты окружной Дорожной дирекции, замечаний к подрядчику у них нет.

— Выезжаем на проверки ежедневно. Претензий к качеству нет, а его также проверяет независимая стратегическая лаборатория. Дальше по нашему участку отсыпку щебнем выполняет фирма «Нова». Конечно, есть факторы, которые могут помешать технологическому процессу, например, погодные условия. В таких случаях подрядчики оптимизируют работу. Поэтому опасений, что они не уложатся в срок, у нас нет, — говорит начальник надымского филиала окружной Дорожной дирекции Эдуард Носань.

Работа на объекте ведется круглосуточно. Со стороны окружной столицы сдано 50 километров, по направлению от Надыма почти готово 68. Завершить строительство трассы планируется к 2021 году.