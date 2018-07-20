Ещё
Калининградские власти нашли землю под строительство домов для дольщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калининградские власти нашли землю под строительство домов для дольщиков 

РИА Недвижимость 37 минут назад
КАЛИНИНГРАД, 20 июл — РИА Новости. Калининградские власти определили территорию, где будут построены дома для обманутых дольщиков, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
"На Артиллерийской улице в Калининграде построят дома для обманутых дольщиков. Участники долевого строительства, которые долгие годы ожидают квартиры в незаконченных, а в некоторых случаях даже не начатых, домах, наконец получат жилье. Воспользоваться данной мерой поддержки смогут и граждане, пострадавшие от двойных продаж", — говорится в сообщении.
Отмечается, что земельный участок площадью 10,5 гектара министерство обороны РФ передает городу Калининграду, после чего он перейдет в областную собственность под инвестиционный проект компенсационной застройки. Застройщик, взявший на себя обязательства по обеспечению жильем обманутых дольщиков, получает эту землю бесплатно и свободные жилые площади может реализовать в собственных интересах.
Всего в «дорожную карту» решения проблемы обманутых дольщиков по Калининградской области до 2021 года включено 18 объектов. В их строительство вложили средства 1588 дольщиков. Возобновления или завершения строительства многоквартирных домов ожидают люди, заключившие договора долевого участия с компаниями «Ганза-Сервис», «Регион-Сервис», «Альфастрой», «Вивагс».
РИА Недвижимость: последние новости
Строительство ЖК "Царицыно" планируется возобновить в августе Лаборатории в 10 регионах откроются в рамках платформы "Города будущего" Страхование жилья от ЧС могут рассмотреть в ГД во II чтении на этой неделе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России95
Умерла жена Высоцкого45
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море123
Путин предложил референдум в Донбассе1284
Караченцова попросили забрать жену из психушки47
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение