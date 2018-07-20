Калининградские власти нашли землю под строительство домов для дольщиков

"На Артиллерийской улице в Калининграде построят дома для обманутых дольщиков. Участники долевого строительства, которые долгие годы ожидают квартиры в незаконченных, а в некоторых случаях даже не начатых, домах, наконец получат жилье. Воспользоваться данной мерой поддержки смогут и граждане, пострадавшие от двойных продаж", — говорится в сообщении.

Отмечается, что земельный участок площадью 10,5 гектара министерство обороны РФ передает городу Калининграду, после чего он перейдет в областную собственность под инвестиционный проект компенсационной застройки. Застройщик, взявший на себя обязательства по обеспечению жильем обманутых дольщиков, получает эту землю бесплатно и свободные жилые площади может реализовать в собственных интересах.

Всего в «дорожную карту» решения проблемы обманутых дольщиков по Калининградской области до 2021 года включено 18 объектов. В их строительство вложили средства 1588 дольщиков. Возобновления или завершения строительства многоквартирных домов ожидают люди, заключившие договора долевого участия с компаниями «Ганза-Сервис», «Регион-Сервис», «Альфастрой», «Вивагс».