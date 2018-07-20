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«Без помощи он погибнет»: в Екатеринбурге пропал парень, которого отпустили на выходные из больницы
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«Без помощи он погибнет»: в Екатеринбурге пропал парень, которого отпустили на выходные из больницы 

e1.ru 40 минут назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге шестой день ищут 22-летнего Александра Падерина. Парень пропал в воскресенье, 15 июля, и до сих пор не объявился. Его родители очень переживают, что Саша может находиться в опасности: говорят, что постоять за себя он не способен.
— Он был в больнице, ему не могут диагностировать заболевание, — рассказала мама парня. — Он заторможенный, ходит с замиранием, очень медленно, трудно отвечает на вопросы, поэтому нуждается в помощи. Постоять за себя он не сможет. Без препаратов у него начинаются судороги, без медицинской помощи он погибнет.
По словам матери, Александра отпустили на выходные домой, в воскресенье вечером он пошел погулять на Уралмаше и больше не вернулся. Телефон отключен. Парня ищут полиция, друзья и волонтеры.
Александр был одет в бордовую ветровку, серое трико, голубую футболку. Его рост 177 см, он спортивного телосложения, глаза голубые, волосы светлые.
Тех, кто видел его, просят позвонить матери парня по телефону +7 912 697 90 96.
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