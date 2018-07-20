«Без помощи он погибнет»: в Екатеринбурге пропал парень, которого отпустили на выходные из больницы

Екатеринбурге шестой день ищут 22-летнего Александра Падерина. Парень пропал в воскресенье, 15 июля, и до сих пор не объявился. Его родители очень переживают, что Саша может находиться в опасности: говорят, что постоять за себя он не способен.

— Он был в больнице, ему не могут диагностировать заболевание, — рассказала мама парня. — Он заторможенный, ходит с замиранием, очень медленно, трудно отвечает на вопросы, поэтому нуждается в помощи. Постоять за себя он не сможет. Без препаратов у него начинаются судороги, без медицинской помощи он погибнет.

По словам матери, Александра отпустили на выходные домой, в воскресенье вечером он пошел погулять на Уралмаше и больше не вернулся. Телефон отключен. Парня ищут полиция, друзья и волонтеры.

Александр был одет в бордовую ветровку, серое трико, голубую футболку. Его рост 177 см, он спортивного телосложения, глаза голубые, волосы светлые.

Тех, кто видел его, просят позвонить матери парня по телефону +7 912 697 90 96.