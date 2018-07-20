Сбербанк установил POS-терминал в кинотеатре «Joy land»

Сбербанк установил POS-терминал в кинотеатре «Joy land» — теперь жители и гости Майкопа могут оплатить билеты в кино банковской картой.

Кинотеатр «Joy Land» является юбилейной двухтысячной торгово-сервисной точкой, оборудованной POS-терминалом Сбербанка на территории Республики Адыгея

По словам Егора Беляева, управляющего Адыгейским отделением ПАО Сбербанк, благодаря установке POS — терминалов, время ожидания транзакции будет сокращено до 4-5 секунд, что особенно актуально для торгово-сервисных точек с большим потоком покупателей.

«Теперь посетители кинотеатра «Joy Land» смогут оплачивать билеты с большим комфортом, рассчитываясь за покупки банковской картой и значительно экономя время при оплате услуг», — пояснил Егор Беляев.

Отметим, всего на территории республики Адыгея установлено более 2 800 POS-терминалов Сбербанка и их количество ежемесячно растет.

За последний год жители Майкопа стали намного больше пользоваться банковскими картами для оплаты. Так, за июнь 2018 года они совершили более 1,6 миллионов безналичных операций — это на 75% больше, чем в июне 2017 года.