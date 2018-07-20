«Атомстройкомплекс» взял на вооружение BIM-проектирование

На BIM-проектирование переходит один из ведущих застройщиков Екатеринбурга — компания «Атомстройкомплекс». Власти давно планируют на законодательном уровне обязать застройщиков предоставлять проектную документацию на согласование именно в формате Building Information Modeling (Информационное планирование зданий). В первую очередь, требования коснутся компаний, участвующих в тендерах на строительство и реконструкцию бюджетных объектов. Пока реализация этих планов откладывается — нет необходимой технической базы, но момент уже близок, уверены эксперты.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Атомстройкомплекса», BIM (Building Information Modeling) отличается от традиционного CAD-проектирования тем, что позволяет насыщать проект разноплановой информацией: от технических характеристик и стоимости материалов, требуемых для выполнения проекта, до затрачиваемого времени на строительство объекта.

Данная технология дает возможность объединить в одной модели информацию от проектировщиков, производителей строительных и отделочных материалов, подрядчиков и генподрядчиков, а также подготовить модель для эксплуатирующих организаций.

BIM позволяет сделать процесс строительства прозрачным и исключить возможность несостыковки каждого из звеньев, задействованных в проектировании и строительстве. Для этого в базу данных BIM вносится информация обо всех материалах, производимых на заводах, создается библиотека используемых элементов — проектировщики не смогут заложить в проект изделия, которых нет у поставщика.

Сохранение в информационной базе BIM модульных решении каждого реализованного проекта поможет сократить время при последующем проектировании и собрать новое здание как конструктор из готовых проверенных решений.

Фактически, BIM-технология позволяет построить максимально достоверную модель здания, не допустить ошибок, обнаружение которых на стройке приводит к дорогостоящим простоям рабочих и техники, а также оценить целесообразность инвестиций в то или иное решение и максимально быстро и согласованно принять требуемые решения.

В «Атомстройкомплексе» департамент BIM-проектирования появился в конце 2017 года. Сейчас специалисты ведут работу по пилотному проекту, выполненному в формате BIM, — детскому саду на 250 мест на проспекте Академика Сахарова в микрорайоне Академический.