Россиянам разрешили составлять одно завещание на двоих

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Гражданский кодекс РФ , которыми в отечественное законодательство вводятся такие понятия, как «совместное завещание» и «наследственный договор».

Согласно новому закону совместное завещание заключается только между супругами по обоюдному усмотрению. Супруги вправе завещать общее имущество и имущество каждого из них любым лицам и любым образом определить доли наследников. Они могут лишить наследства наследников по закону, не указывая причин такого лишения.

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание.

В случае признания волеизъявления одного из супругов при совершении ими совместного завещания не соответствующим требованиям закона к такому завещанию подлежат применению нормы ГК РФ об оспоримых или ничтожных сделках в зависимости от оснований недействительности волеизъявления одного из супругов.

Наследодатель вправе распорядиться своим имуществом также путем заключения одного или нескольких наследственных договоров, которым определяются круг наследников, их обязательства и порядок перехода права на имущество после смерти наследодателя. В круг наследников могут входить как родственники, так и не родственники, а также это могут быть юридические лица.

Наследственный договор, в котором участвуют супруги, а также лица, которые могут призываться к наследованию за каждым из супругов, может определять порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно, к пережившему супругу или к иным лицам, определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если это не нарушает прав третьих лиц, а также может содержать иные распоряжения супругов. Такой наследственный договор утрачивает силу в связи с расторжением брака до смерти одного из супругов, в связи с признанием брака недействительным, а также отменяет действие совершенного до заключения этого наследственного договора совместного завещания супругов.

Наследственный договор будет иметь приоритет над завещанием. Если наследодатель составил и то и другое, то наследство будет распределяться согласно наследственному договору.

Изменение или расторжение наследственного договора допускается только при жизни наследодателя и по соглашению заинтересованных сторон или на основании судебного решения. После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества, даже если такое распоряжение лишит наследника права на это имущество.

Условия совместного завещания, как и условия наследственного договора, будут действовать с учетом положений об обязательной доле в наследстве.

При удостоверении совместного завещания супругов и наследственного договора нотариус будет обязан осуществлять видеофиксацию процедуры.

Новый закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.