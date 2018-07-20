Чистоту в Омске будут наводить больше 80 новых самосвалов, грейдеров и уличных пылесосов

Структура Сбербанка выиграла аукцион на лизинг дорожной техники, которая будет работать в Омске . Она обойдется бюджетным учреждениям в 248,9 млн руб. На площадке РТС-тендер подвели итоги электронного аукциона по оказанию услуги финансовой аренды (лизинга) на приобретение техники. Заказчиком стало управление дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 256,04 млн руб., в ходе торгов она снизилась до 248,9 млн руб.

Срок лизинга составит 36 месяцев с момента подписания актов о приемке всего имущества в лизинг. Срок передачи имущества во временное владение и пользование лизингополучателю — с момента заключения договора до 3 сентября 2018 года. Финансирование пойдет за счет средств бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

"Сбербанк Лизинг" должен поставить такую технику либо ее эквиваленты, соответствующие требованиям в документации: 10 самосвалов КамАЗ, 10 тракторов BELARUS, 20 профессиональных парковых пылесосов Agrinova, семь комбинированных дорожных машин, семь щеточных механизмов для мойки бордюров и барьерных ограждений «Чистодор», один коленчатый автоподъемник, две вакуумных подметально-уборочных машины, семь автогрейдеров, семь снегопогрузчиков DM, семь погрузчиков, тротуарный комбинированный каток, погрузчик с бортовым поворотом, вибрационный комбинированный каток.

Гарантия на каждую единицу техники должна составить не меньше одного года либо 100 тыс. км пробега.

Лизингополучатель внесет авансовый платеж в размере 24,5 млн руб., а потом будет ежемесячно выплачивать по 25 млн руб. Выкупная цена в размере 81 тыс. руб. выплачивается в составе последнего лизингового платежа.

Отметим, весной этого года руководитель управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров жаловался на нехватку техники и ее состояние.

— Не хватает 50% техники, а у той, что есть, износ превышает 80%, — отмечал он.