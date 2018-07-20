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Антонов заявил, что ему неизвестно о предложении Путину посетить Вашингтон
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Антонов заявил, что ему неизвестно о предложении Путину посетить Вашингтон 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что лично ему неизвестно об официальном предложении российскому президенту Владимиру Путину посетить Вашингтон.
Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила о том, что президент Дональд Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон этой осенью.
"Я нахожусь здесь, как я могу вам подтвердить или опровергнуть? Вы имеете в виду письмо? Письма такого не видел. Я же вам говорю: я — бюрократ, я начиная с 15 июля нахожусь в Москве. Может быть, сейчас там есть какие-то новости, я ничего не знаю. С удовольствием с вами провожу это время", — сказал дипломат в ходе дискуссии в клубе «Валдай» по результатам саммита в Хельсинки.
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