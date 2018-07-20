Команда челябинских граффитистов нарисует на доме в Самаре девушку в облаках

К работам художники приступят в субботу, 21 июля

В областной столице появится новое граффити. Его нанесут на фасад дома на улице Ново-Садовой, 198. В качестве исполнителей выступит команда челябинских художников, а заказчиком проекта является Фонд капитального ремонта Самарской области

— Мы приступим к работам в субботу, 21 июля. На начальном этапе специалисты нанесут на стену дома контуры рисунка. И только после этого они начнут создавать основной портрет, — сообщил руководитель подрядной организации Павел Щеклеин.

Согласно эскизу, на фасаде дома появится изображение девушки, сидящей на облаках. Художники планируют завершить все работы до 27 июля.

Ранее челябинцы разрисовали многоквартирное здание на проспекте Ленина, 7. Там появилась девушка, которая фотографирует ракету «Союз».

Помимо многоэтажек с абстрактными рисунками, в Самаре есть дома с граффити, на которых изобразили выдающихся жителей города. Среди них главный врач больницы Калинина Владимир Середавин и конструктор двигателей для ракет и самолетов Николай Кузнецов