Бывший охранник бывшего Губернатора Курганской области подался в бега

В 2014 году, после отставки Олег Богомолов переехал в Москву и устроился на денежное место советника в «Россельхозбанке» . В Кургане у него остался трехэтажный особняк, скорее дворец, расположенный в центре города, в историческом сквере барона Розена, рядом со зданием Областного суда. Сурин, как раз и охранял этот особняк последние шесть лет.

Правда, трудовые отношения никак не оформлялись, а заработную плату все эти годы Константин получал в «конверте». Работа непыльная, смотри в видеокамеры, наслаждайся жизнью Все изменилось два года назад. Судя по всему, находясь в нетрезвом состоянии Сурин устроил стрельбу в сквере по двум женщинам. Ему показалось, что гуляя с собаками, они зашли на территорию, прилегающую к особняку. Так как забора не было установить нарушение было затруднительно. Одна из пуль попала в руку гулявшей с собакой врача городской больницы Людмилы Землянской, во вторую женщину охранник не попал. Услышав выстрелы в центре города, горожане вызвали полицию. Тут и началось самое странное. Приехавшие сотрудники Отдела полиции «Центральный» составили протокол на пострадавшую, якобы гуляя с собакой, нарушала Кодекс административных правонарушений. Позднее административная комиссия города Кургана, на основе протокола наложила на пострадавшую штраф, жалоба в городской суд осталась без удовлетворения. Только Областной суд признал наложение штрафа и действия полиции незаконными.

После определенных усилий, жалоб в прокуратуру , полиция все-таки решилась привлечь Сурина к ответственности за нанесение побоев. Но к этому времени статья УК «Поболи» была декриминализирована. Привлекать к административной ответственности за побои, стрельбу в населенном пункте, хулиганство, полиция отказалась. Не помогли жалобы в прокуратуру, УМВД , МВД и даже главному инспектору МВД. По слухам, все спустить на тормозах попросил лично бывший губернатор.

Во время суда. Фото URA.RU Я тогда представлял и защищал интересы потерпевшей. Был подготовлен и подан иск в Курганский городской суд о взыскании морального вреда со «стрелка». Иск был удовлетворен, Решением суда Сурин был обязан выплатить потерпевшей 30 тысяч рублей. Исполнительный лист был передан в Управление ФССП по Курганской области. Но взыскать приставам ничего не удалось. Имущества — нет, зарплату официально не получает. По моему предложению направили запрос в «Россельхозбанк», по имеющейся информации деньги за охранные услуги Богомолов переводил именно через «свой» банк. Однако на два запроса приставов, банк ничего не ответил. В это время издание «URA.RU» писало «Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов недоплатил налоги в бюджет Кургана и взносы во внебюджетные фонды на сумму не менее полмиллиона рублей. Такой вывод сделал председатель правления Центра общественного контроля Иван Камшилов на основе показаний охранника коттеджа Богомоловых Константина Сурина».

Именно в тот период депутат Курганской областной Думы Сергей Муратов и депутат городской Думы Александр Мазеин выдвинули бывшего губернатора на получение звания «Почетный житель Курганской области». Тогда я обращался к этим депутатам с просьбой, оказать содействие во взыскании средств и попросить Почетного жителя, платить заработную плату своим работникам официально. Тогда бы у приставов была возможность закончить исполнительное производство и возместить моральный вред. Однако, никакого результата обращение не дало. Это только на словах депутаты призывают платить заработную плату по-белому. Как до дела, то все наоборот. Я предложил приставам, хотя бы в счет частичного погашения долга, изъять оружие у охранника. Тем более, что он может и снова этим оружием воспользоваться. Но приставы, не решились. Действительно, как охранять особняк без оружия. А на днях исполнительное производство было закрыто. Гражданин Сурин исчез в неизвестном направлении, приставы разыскать его не смогли. А может и не захотели! И как теперь трехэтажная вилла Почетного гражданина области Олега Богомолова без охраны, даже подумать страшно!

Фото превью — Константин Сурин / Интернет-газета Znak.com