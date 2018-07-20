В выставочном зале «Меридиана» открылась экспозиция «Я люблю тебя, Россия!»

Свои работы представили участники клуба «Природа и творчество».

Лесная скульптура, декоративное панно, лозоплетение, интарсия, икебана и многие другие техники и направления представлены на выставке. Московский городской клуб «Природа и творчество» вот уже более пятидесяти лет объединяет в себе людей, любящих свой родной край и умеющих творчески подойти к родной природе. Обычная соломка, засушенные цветы, листья и тополиный пух позволяют мастерам флористики делать чудесные картины. Познакомиться с работами мастеров можно будет до 2 сентября.

Выставка открыта в будние дни с 11:00 до 19:00, в выходные и праздники — с 12:00 до 19:00. Вход: свободный.