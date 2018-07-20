Ещё
В выставочном зале «Меридиана» открылась экспозиция «Я люблю тебя, Россия!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В выставочном зале «Меридиана» открылась экспозиция «Я люблю тебя, Россия!» 

Обручевский меридиан 43 минуты назад
Фото: Обручевский меридиан
Свои работы представили участники клуба «Природа и творчество».
Лесная скульптура, декоративное панно, лозоплетение, интарсия, икебана и многие другие техники и направления представлены на выставке. Московский городской клуб «Природа и творчество» вот уже более пятидесяти лет объединяет в себе людей, любящих свой родной край и умеющих творчески подойти к родной природе. Обычная соломка, засушенные цветы, листья и тополиный пух позволяют мастерам флористики делать чудесные картины. Познакомиться с работами мастеров можно будет до 2 сентября.
Выставка открыта в будние дни с 11:00 до 19:00, в выходные и праздники — с 12:00 до 19:00. Вход: свободный.
Обручевский меридиан: последние новости
14 июля в парке «Усадьба Воронцово» выступит Военный оркестр Фестиваль «Русское поле» пройдет 18 августа Проведено 120 рейдов по пресечению несанкционированной торговли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России95
Умерла жена Высоцкого45
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море123
Путин предложил референдум в Донбассе1284
Караченцова попросили забрать жену из психушки47
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение