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В Крыму автомобиль влетел в частный двор и перевернулся
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В Крыму автомобиль влетел в частный двор и перевернулся 

РИА Новости Крым 45 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. В селе Долинное Бахчисарайского района авто протаранило забор и перевернулось на территории частного двора. Об этом сообщают очевидцы случившегося в соцсетях.
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Как пишут автолюбители, авария случилась на выезде из села в сторону Орловки. Судя по фото, дорога, по которой ехала иномарка, проходит вдоль жилых домов на несколько метров выше. По неизвестным пока причинам, машина разбила ограждение одного из частных домовладений и перевернулась на крышу.
Автомобиль въехал в частный двор в селе Долинное Бахчисарайского района
Информация о происшествии появилась около часа назад. Пока данных о пострадавших и причинах ДТП нет.
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