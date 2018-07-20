В Крыму автомобиль влетел в частный двор и перевернулся

СИМФЕРОПОЛЬ , 20 июл — РИА Новости Крым . В селе Долинное Бахчисарайского района авто протаранило забор и перевернулось на территории частного двора. Об этом сообщают очевидцы случившегося в соцсетях.

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Как пишут автолюбители, авария случилась на выезде из села в сторону Орловки . Судя по фото, дорога, по которой ехала иномарка, проходит вдоль жилых домов на несколько метров выше. По неизвестным пока причинам, машина разбила ограждение одного из частных домовладений и перевернулась на крышу.

Автомобиль въехал в частный двор в селе Долинное Бахчисарайского района

Информация о происшествии появилась около часа назад. Пока данных о пострадавших и причинах ДТП нет.