Альфа-серверы Rend готовятся к наплыву игроков

До Steam Early Access survival-экшен Rend доберется только 31 июля. Но оценить игру раньше других у некоторых людей получится уже сегодня. Компания Frostkeep Studios сообщила, что 20 июля будут добавлены два новых сервера для альфа-версии игры, а также произойдет массовая рассылка приглашений.

Чтобы подготовить миры к наплыву новых бойцов, разработчики сделают полный вайп. Кроме того, команда хочет ввести большие изменения в архетипы. Все они получат уникальные особенности, которые будут сильно влиять на игровой процесс. Например, Assassin сфокусируется на трех основных элементах: незаметном перемещении, ядах и атаках с большого расстояния. Вы сможете быстро уничтожить одну цель, но у вас не получится эффективно разобраться с группой врагов (или нанести мощный AoE-урон).