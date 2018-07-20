Ещё
Альфа-серверы Rend готовятся к наплыву игроков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Альфа-серверы Rend готовятся к наплыву игроков 

RBK Games 43 минуты назад
Фото: RBK Games
До Steam Early Access survival-экшен Rend доберется только 31 июля. Но оценить игру раньше других у некоторых людей получится уже сегодня. Компания Frostkeep Studios сообщила, что 20 июля будут добавлены два новых сервера для альфа-версии игры, а также произойдет массовая рассылка приглашений.
Чтобы подготовить миры к наплыву новых бойцов, разработчики сделают полный вайп. Кроме того, команда хочет ввести большие изменения в архетипы. Все они получат уникальные особенности, которые будут сильно влиять на игровой процесс. Например, Assassin сфокусируется на трех основных элементах: незаметном перемещении, ядах и атаках с большого расстояния. Вы сможете быстро уничтожить одну цель, но у вас не получится эффективно разобраться с группой врагов (или нанести мощный AoE-урон).
RBK Games: последние новости
Лазерные пушки и летающие головы в Far Cry 5 Игрокам из FF14 не терпится оседлать драконов Blizzard продолжает издеваться над Ангелом в Overwatch
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого45
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России80
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море123
Путин предложил референдум в Донбассе1277
Караченцова попросили забрать жену из психушки47
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение