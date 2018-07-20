В Карелии собака выдала своего хозяина, прятавшегося от приставов в кустах

Курьезный случай произошел в Лахденпохском районе Карелии . Пристав-исполнитель пришел в гости к гражданину П., чтобы взыскать задолженность. Супруга должника сообщила, что П. еще с утра ушел в неизвестном направлении. Приставу поведение женщины показалось странным и он решил осмотреть придомовую территорию. Не обнаружив должника, слуга Фемиды уже собрался уходить, однако его внимание привлекли дворовые собаки, находившиеся на участке.

«Одна из собак быстро побежала в определенном направлении. Сотрудник службы отправился вслед за псом и увидел умилительную картину — собака остановилась у высокого кустарника и весьма дружелюбно стала вилять хвостом. Подойдя поближе все стало ясно — пес прыгал от радости перед своим хозяином», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пса по кличке Сальник приставы поощрили куском мяса за сознательность. Гражданина П. оштрафовали на тысячу рублей за уклонение от исполнения административного наказания. Столько же придется заплатить супруге должника — за «легенду».