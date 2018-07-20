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Появилось видео жестоких пыток заключенного в колонии Ярославля
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Появилось видео жестоких пыток заключенного в колонии Ярославля 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В сети Интернет появилась видеозапись, на которой видно, как несколько сотрудников исправительной колонии № 1 в Ярославле жестоко пытали одного из заключенных.
Видеозапись в настоящее время опубликована на YouTube-канале «Новой газеты». Как стало известно, запись была снята самими сотрудниками на портативный видеорегистратор, который обязаны носить работники ФСИН. Кадры оказались в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт».
На видеозаписи, которая длится более десяти минут, видно, что инцидент произошел в просторной комнате, в которой находились не менее десяти человек, одетых в серую пятнистую камуфляжную форму. Они по очереди избивали заключенного Евгения Макарова резиновыми дубинками и кулаками по голеням и пяткам. При этом мужчина лежал на столе лицом вниз. Его руки удерживали два человека. Ему также несколько раз вылили на голову воду из ведра. В это время заключенный кричал, стонал и выл. Также на кадрах видно, как один из людей спрашивает заключенного, зачем он называл его «псиной рыжей». Макаров извинился, но его продолжили пытать.
Известно, что инцидент произошел еще в июне прошлого года. Как отметила юрист Ирина Бирюкова, после пыток заключенный не мог встать на ноги, у него были многочисленные травмы по всему телу: гематомы, ссадины, шишки.
Издание также отметило, что в настоящее время по данному факту Следственным комитетом проведена проверка. В возбуждении уголовного дела было отказано. По информации издания, двое сотрудников ФСИН прошли проверку на полиграфе, но информация об избиении Макарова «не нашла своего подтверждения».
Кроме того, следователь подчеркнул, что с места происшествия были изъяты видеозаписи с переносных видеорегистраторов, но факты превышения должностных полномочий сотрудниками колонии найдены не были.
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