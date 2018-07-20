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«Новая газета» опубликовала видеозапись пытки заключенного в колонии под Ярославлем
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«Новая газета» опубликовала видеозапись пытки заключенного в колонии под Ярославлем 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Запись произошедшего журналистам предоставили юристы фонда «Общественный вердикт».
На видео более десяти человек в форме долго и методичного резиновыми дубинками и кулаками бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники. В таком положении его держат несколько человек, периодически они поливают голову заключённого водой из ведра. Тот глухо воет от боли и просит пощады.
По информации «Новой газеты», инцидент произошёл 29 июня 2017 года с осуждённым Евгением Макаровым. Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к сотруднику учреждения со стороны потерпевшего. На видеозаписи один из тех, кто бил Макарова, начинает спрашивать, зачем тот обозвал его «псиной рыжей».
Издание также приводит выдержку из протокола последующего медосмотра заключённого: «Левая нога от колена и вниз до пятки желтовато-синего цвета, на самом колене — гематома красно-желтого цвета округлой формы радиусом около 10 см, на ступне снизу лопнула кожа, имеется незажившая ссадина красного цвета без верхнего слоя кожи, гноится правая нога, опухшая от колена до пятки, на ступне лопнул кожный покров. Не может длительное время сидеть, на ноги наступать не может…»
После обращений адвоката, пишет газета, по факту произошедшего была проведена проверка, завершившаяся отказом в возбуждении уголовного дела.
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