РЖД удалось отбиться от киберпреступников, но не удалось от фанатов

Стало известно еще об одной киберпреступной операции, проведенной злоумышленниками в ходе Чемпионата мира по футболу 2018 года. Кибермошенники пытались проникнуть в системы по бронированию бесплатных поездов.

Однако попытки киберпреступников не увенчались успехом — системы отработали четко, без сбоев. Безопасность оказалась на должном уровне, как сообщил Кирилл Поляков, директор «Транспортной дирекции чемпионата».

Куда большей проблемой для компании стали сами болельщики — из поездов были украдены подстаканники, одеяла, а также другие вещи, которые могли сойти за «сувениры».

Общая сумма ущерба от действий болельщиков составила в районе миллиона рублей. Судя по всему, не так страшны киберпреступники, как обезумевшие фанаты футбола.

На днях президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления на встрече с представителями штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018 привел интересную статистику, касающуюся вредоносной киберактивности во время ЧМ-2018. Оказалось, что российским спецслужбам удалось пресечь около 25 миллионов кибератак.

Глава РФ поблагодарил оперативников за столь качественную работу, отметив, что информационную безопасность обеспечивали 126 представителей 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 стран.