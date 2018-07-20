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РЖД удалось отбиться от киберпреступников, но не удалось от фанатов
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РЖД удалось отбиться от киберпреступников, но не удалось от фанатов 

Anti-Malware.ru 49 минут назад
Стало известно еще об одной киберпреступной операции, проведенной злоумышленниками в ходе Чемпионата мира по футболу 2018 года. Кибермошенники пытались проникнуть в системы по бронированию бесплатных поездов.
Однако попытки киберпреступников не увенчались успехом — системы отработали четко, без сбоев. Безопасность оказалась на должном уровне, как сообщил Кирилл Поляков, директор «Транспортной дирекции чемпионата».
Куда большей проблемой для компании стали сами болельщики — из поездов были украдены подстаканники, одеяла, а также другие вещи, которые могли сойти за «сувениры».
Общая сумма ущерба от действий болельщиков составила в районе миллиона рублей. Судя по всему, не так страшны киберпреступники, как обезумевшие фанаты футбола.
На днях президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления на встрече с представителями штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018 привел интересную статистику, касающуюся вредоносной киберактивности во время ЧМ-2018. Оказалось, что российским спецслужбам удалось пресечь около 25 миллионов кибератак.
Глава РФ поблагодарил оперативников за столь качественную работу, отметив, что информационную безопасность обеспечивали 126 представителей 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 стран.
Путин подчеркнул, что гости, находясь в России, чувствовали себя в полной безопасности, а местное население не столкнулось с какими-либо неудобствами или ограничениями.
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