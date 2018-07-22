Нижний Новгород может стать российской плавательной столицей

Даже после окончания мундиаля Нижний Новгород остается на российских спортивных картах. На этот раз благодаря тысячам любителей плавания, которые третий год подряд приезжают в столицу Поволжья на международный заплыв STADA Volga Swim.

Латвии, Турции, Армении, Словакии, Молдовы, Украины, Чехии, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ. Слияние двух великих русских рек — Оки и Волги — формирует уникальную трассу и создает сложный и привлекательный вызов не только для российских, но и для зарубежных любителей плавания. 29 июля крупнейший в России заплыв на открытой воде вновь состоится в Нижнем Новгороде. Полторы тысячи человек переплывут Волгу в рамках третьего ежегодного состязания STADA Volga Swim. Участники приедут на соревнования из 109 городов и 13 стран: России, Франции

«Заплыв STADA Volga Swim родился на берегах главной водной артерии страны в 2016 году. Став ежегодным, мероприятие обрело громкую популярность и признание среди тысяч любителей плавания. Нижний Новгород у них теперь имеет прямую ассоциацию с заплывом. Вряд ли мы найдем в России ещё один город, где есть такая же большая концентрация пловцов в последние дни июля. Переплыть Волгу в Нижнем Новгороде — это уже традиция, которая с каждым годом обретает новые масштабы и привлекает всё больше людей заниматься этим видом спорта», — отметил идейный вдохновитель заплыва STADA Volga Swim Александр Базанов

Отметим, что заплыв STADA Volga Swim является главным этапом международной плавательной серии X-Waters. В 2018 году соревнования также проходят в Керченском проливе, на Селигере, на Южном Урале, на Байкале, в Санкт-Петербурге , в Териберке, на Севане и в Австрии . Проект ставит перед собой цель вдохновлять людей на амбициозные спортивные цели, объединять российских и зарубежных любителей плавания, развивать спортивный туризм и привлекать общественность к проблеме загрязнения берегов водоемов.

Заплыв STADA Volga Swim проходит третий год подряд, начиная с 2016 года. Участникам предлагается выбрать одну из трёх дистанций в зависимости от подготовки: 1 км, 3 км и 5 км. Старт заплыва на 1 км будет расположен на Мочальном острове. Пловцы с дистанции в 3 км начнут движение с левого берега Волги напротив нового стадиона для Чемпионата Мира по футболу. Спортсменам на 5 км предстоит пересечь реку дважды: стартовать с Мещерской набережной недалеко от Второго Борского моста, затем пройти контрольную отметку у места старта дистанции 3 км и далее переплыть Волгу в районе Стрелки. Все участники заплыва будут финишировать в историческом центре Нижнего Новгорода — на набережной возле катера «Герой». Здесь для болельщиков, а также для всех желающих пройдёт спортивный фестиваль.

Карту заплыва, расписание, отзывы участников прошлых лет вы можете найти на странице: https://x-waters.com/events/volga-swim-2018/