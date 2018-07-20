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Председатель палаты представителей Японии нанесет визит в Китай
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Председатель палаты представителей Японии нанесет визит в Китай 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Пекин, 20 июля /Синьхуа/ — По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу председатель палаты представителей Японии Тадамори Осима во главе делегации 23-27 июля нанесет визит в Китай. -0-
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