Ещё
Временные ограничения движения сняли на привокзальной площади Внуково
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Временные ограничения движения сняли на привокзальной площади Внуково 

Агентство «Москва» 50 минут назад
В аэропорту Внуково сняты все временные ограничения движения на привокзальной площади, сообщили в пресс-службе авиагавани.
«С 10:00 19 июля в международном аэропорту Внуково сняты все временные ограничения движения по привокзальной площади. Подъезд на все линии движения к терминалам и на эстакаду (зона вылета терминала А) открыт для всех видов частного транспорта, а также автомобилей таксомоторных компаний. Въезд с Боровского шоссе в сторону аэропорта Внуково также открыт. Автобусная остановка по-прежнему будет находиться на ул. 1-я Рейсовая, откуда можно попасть в терминал А по подземному пешеходному переходу», — говорится в сообщении.
Кроме того, в аэропорту Внуково изменились тарифы на круглосуточных многоуровневых паркингах №1 и №2. Теперь на многоуровневом паркинге №1 действуют следующие тарифы: стоимость первого полного/неполного часа парковки — 250 руб. ; стоимость каждого последующего полного/неполного часа парковки — 100 руб. ; каждые полные/неполные сутки нахождения автотранспортного средства на территории платной парковки свыше пяти часов — 650 руб. ; парковочное место в закрытом боксе — 1 тыс. руб. за каждые полные и неполные сутки. Бесплатного времени пользования парковкой не предусмотрено.
В пресс-службе добавили, что на многоуровневом паркинге №2 парковка в первые 15 минут первого часа является бесплатной. Затем стоимость первого полного/неполного часа парковки составит 500 руб. ; стоимость второго и третьего полного/неполного часа парковки — 100 руб. ; каждые полные/неполные сутки нахождения автотранспортного средства на территории платной парковки свыше трех часов — 750 руб. и парковочное место в закрытом боксе — 1 тыс. руб. за каждые полные и неполные сутки.
Уточняется, что тарифы пользования краткосрочной парковки №3 и долгосрочного паркинга №4 не изменились.
Агентство «Москва»: последние новости
Посылку с пчелами доставила «Почта России» из Майкопа в Москву В.Ефимов: Каждое третье московское предприятие реального сектора является экспортером (интервью) В.Скворцова: Около 15 тыс. обращений к медикам поступило за время проведения ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России103
Умерла жена Высоцкого45
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море124
Путин предложил референдум в Донбассе1291
Караченцова попросили забрать жену из психушки48
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение