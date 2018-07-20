Временные ограничения движения сняли на привокзальной площади Внуково

аэропорту Внуково сняты все временные ограничения движения на привокзальной площади, сообщили в пресс-службе авиагавани.

«С 10:00 19 июля в международном аэропорту Внуково сняты все временные ограничения движения по привокзальной площади. Подъезд на все линии движения к терминалам и на эстакаду (зона вылета терминала А) открыт для всех видов частного транспорта, а также автомобилей таксомоторных компаний. Въезд с Боровского шоссе в сторону аэропорта Внуково также открыт. Автобусная остановка по-прежнему будет находиться на ул. 1-я Рейсовая, откуда можно попасть в терминал А по подземному пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Кроме того, в аэропорту Внуково изменились тарифы на круглосуточных многоуровневых паркингах №1 и №2. Теперь на многоуровневом паркинге №1 действуют следующие тарифы: стоимость первого полного/неполного часа парковки — 250 руб. ; стоимость каждого последующего полного/неполного часа парковки — 100 руб. ; каждые полные/неполные сутки нахождения автотранспортного средства на территории платной парковки свыше пяти часов — 650 руб. ; парковочное место в закрытом боксе — 1 тыс. руб. за каждые полные и неполные сутки. Бесплатного времени пользования парковкой не предусмотрено.

В пресс-службе добавили, что на многоуровневом паркинге №2 парковка в первые 15 минут первого часа является бесплатной. Затем стоимость первого полного/неполного часа парковки составит 500 руб. ; стоимость второго и третьего полного/неполного часа парковки — 100 руб. ; каждые полные/неполные сутки нахождения автотранспортного средства на территории платной парковки свыше трех часов — 750 руб. и парковочное место в закрытом боксе — 1 тыс. руб. за каждые полные и неполные сутки.

Уточняется, что тарифы пользования краткосрочной парковки №3 и долгосрочного паркинга №4 не изменились.