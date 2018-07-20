Эксперт ООН рассказал, когда начнут применять вакцину от ВИЧ

"Сейчас проводится большое число клинических испытаний. На самом деле есть несколько кандидатных вакцин, которые показывают хорошие результаты уже в развернутых клинических испытаниях. Поэтому я думаю, что это перспектива не далекого будущего, а ближайших 10-12 лет", — сказал Карамов.

Он добавил, что во многих странах мира исследования по созданию средств борьбы с ВИЧ-инфекцией ведутся уже более 30 лет.