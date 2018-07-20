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Эксперт ООН рассказал, когда начнут применять вакцину от ВИЧ
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Эксперт ООН рассказал, когда начнут применять вакцину от ВИЧ 

РИА Новости 54 минуты назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вакцину от ВИЧ начнут применять через 10-12 лет, сейчас ведутся испытания, сообщил в интервью РИА Новости эксперт Объединенной программы ООН по СПИДу, профессор Эдуард Карамов.
"Сейчас проводится большое число клинических испытаний. На самом деле есть несколько кандидатных вакцин, которые показывают хорошие результаты уже в развернутых клинических испытаниях. Поэтому я думаю, что это перспектива не далекого будущего, а ближайших 10-12 лет", — сказал Карамов.
Он добавил, что во многих странах мира исследования по созданию средств борьбы с ВИЧ-инфекцией ведутся уже более 30 лет.
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