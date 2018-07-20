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Ответственный за воду североуральский МУП получил нагоняй от прокуратуры
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Ответственный за воду североуральский МУП получил нагоняй от прокуратуры 

Уралинформбюро 56 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Прокуратура внесла представление руководителю североуральского МУП «Комэнергоресурс» с требованием устранить нарушение законодательства об обеспечении населения водой. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства, в отношении компании также возбуждено административное дело.
Представление от прокуратуры также получил и.о. главы Североуральского городского округа: ведомство осталось недовольно тем, что снабжение населения питьевой водой не было обеспечено надлежащим образом.
С 16 июля в Североуральске нет питьевой воды: днем на реке Калья обвалилось русло, речная вода попала в водозабор, из-за чего качество воды в сетях резко ухудшилось. Аварию ликвидировали только спустя четыре дня: сейчас водопровод промывают, а воду обеззараживают. Ожидается, что это займет несколько дней.
Стоит отметить, что из-за аварии в городе в несколько раз поднялась в цене бутилированная вода. При этом администрация ГО пыталась снабжать население ею бесплатно: выдавала по два литра в день по паспорту.
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