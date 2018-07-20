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Шахматная школа Сергея Карякина откроется в Марийском госуниверситете осенью
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Шахматная школа Сергея Карякина откроется в Марийском госуниверситете осенью 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: ИА "МариМедиа"
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вице-чемпион мира по шахматам, обладатель Кубка Мира ФИДЕ, заслуженный мастер спорта России Сергей Карякин в ноябре текущего года откроет шахматную школу в Марийском государственном университете. Об этом решении стало известно на встрече главы республики Марий Эл Александра Евстифеева с гроссмейстером, сообщили ТАСС в правительстве региона.
"Открытие школы планируется к 1 ноября", — отметили в правительстве региона.
Во время встречи Александр Евстифеев и Сергей Карякин обсудили вопросы развития шахмат в республике. «Что такое быть основателем школы и руководить таким образованием — это значительно более серьезно, чем построить объект, потому что школа — это традиции, а в вашем деле это и интеллект, умение продемонстрировать возможности человека. Вы очень известный человек, … это почетно и приятно, что наш регион выбран для создания филиала вашей шахматной школы», — цитирует Евстифеева организационно-аналитическое управление главы Республики Марий Эл.
Карякин поблагодарил главу региона за поддержку шахмат и заявил о готовности развивать этот вид спорта в Марий Эл. «Мы составили план обучения, развития шахматной школы, и могу сказать, что планы у нас очень серьезные. Мы надеемся их претворять с вашей помощью и с помощью шахматных тренеров, которые будут преподавать», — сказал шахматист.
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