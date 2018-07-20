Коммунальщиков Верхнего Уфалея уличили в сбросе опасных веществ в реку

Прокуратура уличила муниципальное предприятие Верхнего Уфалея в систематическом сбросе неочищенных сточных вод в реку Уфалейка, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Нарушителем оказалось МУП «МПО» Водоканал, которое обеспечивает водоснабжение и водоотведение жилых домов и социальных объектов городского округа.

«На территории очистных сооружений предприятия действуют две лаборатории, которые не имеют аттестации и аккредитации. Апоказатели качества сбрасываемых сточных вод в реку Уфалейка превышают допустимые концентрации загрязняющих веществ в несколько раз», — уточнили в прокуратуре.

В результате в отношении исполнительного директора «Водоканала» было возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты». Служащий отделался штрафом в 10 тыс. рублей. Сейчас устранение нарушений поставлено на контроль прокуратурой города.