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Коммунальщиков Верхнего Уфалея уличили в сбросе опасных веществ в реку
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Коммунальщиков Верхнего Уфалея уличили в сбросе опасных веществ в реку 

АиФ 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Прокуратура уличила муниципальное предприятие Верхнего Уфалея в систематическом сбросе неочищенных сточных вод в реку Уфалейка, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Нарушителем оказалось МУП «МПО» Водоканал, которое обеспечивает водоснабжение и водоотведение жилых домов и социальных объектов городского округа.
«На территории очистных сооружений предприятия действуют две лаборатории, которые не имеют аттестации и аккредитации. Апоказатели качества сбрасываемых сточных вод в реку Уфалейка превышают допустимые концентрации загрязняющих веществ в несколько раз», — уточнили в прокуратуре.
В результате в отношении исполнительного директора «Водоканала» было возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты». Служащий отделался штрафом в 10 тыс. рублей. Сейчас устранение нарушений поставлено на контроль прокуратурой города.
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