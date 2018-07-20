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Карта перекрытий на День города в Калининграде
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Карта перекрытий на День города в Калининграде 

Клопс.Ru 1 час назад
21 и 22 июля часть улиц в Калининграде будет закрыта для автомобилей из-за празднования Дня города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
21 июля будут перекрыты:
— с 10:00 до 17:00 — ул. Баранова на участке от пл. Победы до ул. Иванникова;
— с 21:00 до 23:00 — ул. Донского на участке от ул. Румянцева до ул. Пушкина. 22 июля с 0:00 до 21:00 нельзя будет проехать по:
— пр. Мира на участке от ул. Кутузова до Советского пр. ;
— пр. Победы на участке от ул. Ковальчук до пр. Мира;
— ул. Театральной на участке от пр. Мира до Гвардейского пр. ;
— ул. Грекова на участке от ул. Брамса до пр. Мира;
— ул. Брамса на участке от ул. Чайковского до пр. Мира;
— ул. Комсомольской на участке от ул. Ермака до пр. Мира;
— ул. Зоологической на участке от пер. Зоологического до пр. Мира.
Водителей просят не парковать машины на территории проведения мероприятий. Закрытые участки можно объезжать по Гвардейскому проспекту, ул. Румянцева, ул. Донского, Советскому проспекту, ул. Кирова и ул. Маркса.
Ранее была опубликована полная программа Дня города — 2018 в Калининграде.
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