Ещё
Малолетняя модель переплюнула Жизель Бюндхен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малолетняя модель переплюнула Жизель Бюндхен 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Одной из самых известных моделей в мире, знаменитому ангелу Victoria’s Secret, Жизель Бюндхен исполнилось 38 лет. По меркам современного мира — ничто, согласно же модельным реалиям — достойный возраст. Вместе с тем, бразильянка по-прежнему в порядке, хотя и завершила карьеру: держит крутую форму, снимается в рекламных кампаниях и до сих пор сводит с ума мужчин по всей планете. Даже, возможно, своего бывшего парня Ди Каприо.
После расставания с Лео в 2005-м, супермодель нашла семейное счастье, выйдя замуж за игрока в американский футбол Тома Брэдли — уже десятый год супруги демонстрируют, как должна выглядеть настоящая семья.
А вот — 16-летняя бразильская модель Паола Лакруа, которая в феврале 2018-го дебютировала на показе Grinko в рамках миланской Недели моды. Сходство просто поразительное, особенно если учесть гражданство девушек, внешность и параметры фигуры. И пока Паола называет Жизель кумиром и мечтает стать новым ангелом Victoria’s Secret, она, равно как и Бюндхен, сводит жителей планеты с ума — достаточно изучить комментарии и проследить за ростом подписчиков её аккаунта (на момент написания статьи таковых 299 тысяч).
News.ru: последние новости
Стало известно имя убийцы Дениса Тена Задержан замглавы челябинского минэкономразвития Американский адвокат Бутиной уверен в беспроигрышности дела
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России112
Умерла жена Высоцкого46
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море127
Путин предложил референдум в Донбассе1298
Караченцова попросили забрать жену из психушки48
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение