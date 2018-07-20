Малолетняя модель переплюнула Жизель Бюндхен

Одной из самых известных моделей в мире, знаменитому ангелу Victoria’s Secret, Жизель Бюндхен исполнилось 38 лет. По меркам современного мира — ничто, согласно же модельным реалиям — достойный возраст. Вместе с тем, бразильянка по-прежнему в порядке, хотя и завершила карьеру: держит крутую форму, снимается в рекламных кампаниях и до сих пор сводит с ума мужчин по всей планете. Даже, возможно, своего бывшего парня Ди Каприо.

После расставания с Лео в 2005-м, супермодель нашла семейное счастье, выйдя замуж за игрока в американский футбол Тома Брэдли — уже десятый год супруги демонстрируют, как должна выглядеть настоящая семья.

А вот — 16-летняя бразильская модель Паола Лакруа, которая в феврале 2018-го дебютировала на показе Grinko в рамках миланской Недели моды. Сходство просто поразительное, особенно если учесть гражданство девушек, внешность и параметры фигуры. И пока Паола называет Жизель кумиром и мечтает стать новым ангелом Victoria’s Secret, она, равно как и Бюндхен, сводит жителей планеты с ума — достаточно изучить комментарии и проследить за ростом подписчиков её аккаунта (на момент написания статьи таковых 299 тысяч).