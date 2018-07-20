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Участки около касс стадиона «Зенит» передадут Ледовому дворцу «Ижсталь»
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Участки около касс стадиона «Зенит» передадут Ледовому дворцу «Ижсталь» 

Izhlife 59 минут назад
Фото: Izhlife
Удмуртия приняла в собственность два земельных участка АО Культурно-спортивный комплекс Зенит, находящиеся напротив I корпуса УдГУ в Ижевске. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства региона Ярослава Семенова опубликовано на официальном сайте главы и правительства республики.
Отмечено, что предложение о безвозмездной передаче участков поступило от самого АО КСК Зенит, которое на 100% принадлежит министерству имущественных отношений Удмуртии.
Речь идет о двух участках общей площадью свыше 12 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью более 42 млн руб. Разрешенный вид использования для размещения объектов физической культуры и спорта. Сейчас здесь расположены парковочные места, бывшие кассы стадиона Зенит и скейт-парк.
Министерству имущественных отношений региона поручено после приема участков собственность предоставить их АУ УР Ледовый дворец Ижсталь.
Напомним, в июне первый вице-спикер правительства Удмуртии Александр Свинин заявил о намерении построить на указанных и прилегающих участках спортивный квартал с объемом частных инвестиций в объеме 1,2 млрд руб. Первый этап этого проект новый скейт-парк, второй реконструированная ледовая арена Ижсталь, третий 50-метровый бассейн, строительство которого планируют завершить к 2020 году. Также в спортивный квартал войдут Ледовый дворец Олимпиец и частные теннисные корты.
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