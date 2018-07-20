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Кемеровские госавтоинспекторы проверили таксистов
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Кемеровские госавтоинспекторы проверили таксистов 

АиФ Кузбасс 57 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемеровская Госавтоинспекция провела рейд по выявлению нарушений среди водителей такси.
По сообщению отдела пропаганды БДД ГИБДД Кемерова, рейд проходил 19 июля. По итогам рейда к административной ответственности привлекли 20 водителей такси.
Практически у половины таксистов не было путевых листов, а, следовательно, и сведений о прохождении медосмотра и проведения ТО автомобиля перед выпуском на линию. 6 такси работали с техническими неисправностями, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Еще трое водителей использовали автомобили, которые не прошли технический осмотр.
Кроме того, был выявлен факт нарушения правил перевозки детей. Как отметил замначальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов, «это проявление большой безответственности как со стороны водителя, так и со стороны законного представителя ребенка. Напоминаю, что до 7-ми лет перевозить детей на заднем сидении автомобиля без специального удерживающего устройства запрещено! Нарушение влечет за собой наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей для водителя такси, для должностных лиц — двадцати пяти тысяч рублей, а для юридических лиц — ста тысяч рублей».
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