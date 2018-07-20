Кемеровские госавтоинспекторы проверили таксистов

Кемеровская Госавтоинспекция провела рейд по выявлению нарушений среди водителей такси.

По сообщению отдела пропаганды БДД ГИБДД Кемерова , рейд проходил 19 июля. По итогам рейда к административной ответственности привлекли 20 водителей такси.

Практически у половины таксистов не было путевых листов, а, следовательно, и сведений о прохождении медосмотра и проведения ТО автомобиля перед выпуском на линию. 6 такси работали с техническими неисправностями, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Еще трое водителей использовали автомобили, которые не прошли технический осмотр.