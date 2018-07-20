Омичи самостоятельно решили проблему сплошной

Вооруживший черной краской, жители города изменил сплошную полосу на прерывистую. В полиции отмечают, что это далеко не единичный случай.

правоохранительных органах не уточнили, была ли установлена личность «художника», однако заявили, что это не первый подобный случай в городе. Кроме того, в ГИБДД напомнили о наказании за это нарушение — штрафе в размере 10 тыс. рублей и обязательстве восстановить первоначальный вид поврежденного элемента.

"В случае с пластиковой разметкой это выльется в немалую сумму для оплаты работ специализированной дорожной организации с уникальной спецтехникой", — добавили в ведомстве.