Омичи самостоятельно решили проблему сплошной 

Вооруживший черной краской, жители города изменил сплошную полосу на прерывистую. В полиции отмечают, что это далеко не единичный случай.
Инспекторы ГИБДД обнаружили, что на одной из центральных улиц Омска — 70 лет Октября — сплошная превратилась в прерывистую. Выяснилось, что неизвестный перерисовал разметку, чтобы «узаконить» запрещенный поворот между остановками «Дмитриева» и «Поворотная». Об этом со ссылкой на УГИБДД России по Омской области сообщает "Комсомольская правда".
В правоохранительных органах не уточнили, была ли установлена личность «художника», однако заявили, что это не первый подобный случай в городе. Кроме того, в ГИБДД напомнили о наказании за это нарушение — штрафе в размере 10 тыс. рублей и обязательстве восстановить первоначальный вид поврежденного элемента.
"В случае с пластиковой разметкой это выльется в немалую сумму для оплаты работ специализированной дорожной организации с уникальной спецтехникой", — добавили в ведомстве.