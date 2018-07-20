Посылку с пчелами доставила «Почта России» из Майкопа в Москву

Посылка с пчелами доставлена из Майкопа Москву , сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

«Семь пчеломаток доставили из Майкопа в Москву за три дня. Перевозили пчел в специальной деревянной коробке с тремя круглыми ячейками. Коробка была оборудована сеткой, чтобы насекомые не вылетели, и специальной надписью: «Осторожно. Живые пчелы. Не переворачивать, на солнце не держать». EMS-отправление уже вручено адресату», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что с «живыми» посылками столичные сотрудники почтовых отделений сталкиваются часто.

«Обычно пчел отправляют простыми посылками, упакованными в специальную сетку, и крупными партиями. При этом, EMS-отправления для пересылки насекомых — редкость. Водитель-курьер, который доставлял жужжащее отправление, постарался создать для насекомых максимально комфортные условия: пчел перевозили в кабине почтового автомобиля на переднем сидении», — отмечается в сообщении.