Luna раздора: Ахмедовы не могут поделить яхту

Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». В центре самого дорогого развода в истории Великобритании оказалась яхта Luna, принадлежащая миллиардеру Фархаду Ахмедову. Или, как полагает суд, уже его бывшей супруге Татьяне.

Яхта Luna оценивается почти в $500 млн Судно, способное вместить до 50 человек, имеет 9 палуб, 2 вертолетные площадки, спа-центр, бассейн. Яхта была куплена Ахмедовым в июле 2014 г. у Романа Абрамовича. Судно считается самой большой экспедиционной яхтой в мире. «Ее генераторы производят столько электроэнергии, что хватило бы на европейский город с 17 тыс. жителей, а ее опреснительная установка может за сутки переработать 45 тонн морской воды в питьевую», — писали тогда СМИ. Борьба за судно между Фархадом и Татьяной Ахмедовыми из России и Великобритании переместилась в Дубай. Британский суд обязал Ахмедова передать яхту своей бывшей жене, однако тот отказался. В феврале яхту по решению Верховного суда Великобритании конфисковали в Дубае. Судно находилось там во время ремонта. Однако Ахмедов пытается оспорить конфискацию. Теперь дело передали в суд в Дубае, где будут представлены новые сведения по бракоразводному процессу. Проблема в том, что точная дата развода неизвестна. Ахмедовы переехали в Лондон в 1993 г. Тогда в их собственности были вертолеты, старинные автомобили, предметы изобразительного искусства и несколько домов. Затем супруги развелись. Только вот когда — непонятно. Фархад Ахмедов утверждает, что это произошло в России, больше 10 лет назад. Однако британский суд настаивает на том, что документы о разводе — подделка, а Ахмедов скрывал свои активы в «сети офшорных компаний». В 2016 г. судья Верховного суда Великобритании обязал Ахмедова выплатить бывшей жене $646 млн, но тот отказался. Интересы Татьяны Ахмедовой защищает Burford Capital, юридическая компания, взявшая на себя также судебные издержки. Это часть растущей отрасли, известной как судебное финансирование. Кроме того, Burford Capital единовременно выделил Ахмедовой определенную сумму, покрывающую ее текущие расходы.