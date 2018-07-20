Два этажа мусора набросали жители Заельцовского района

Евгений Даниличев переехал на эту улицу пять лет назад. Долго выбирал место для будущего дома, в итоге решил, что здесь — идеальная локация для жилья. Но первая же прогулка с детьми неподалеку от дома обернулась шоком — семья Даниличевых набрела на огромную несанкционированную свалку. Оказалось, жители ближних к логу домов сбрасывают бытовой мусор прямо в овраг.

«Я звонил в отдел благоустройства района, но ни в 2013, ни в 2014 году не увидел никакой реакции, — вспоминает Евгений. — В 2015 году уже не выдержал, написал жалобу, которая попала сперва в администрацию области. Оттуда она была переадресована в мэрию, из мэрии в Центральный округ. Там мне ответили, что специалисты выезжали на место и свалки не обнаружили. Меня это удивило, так как ее даже слепой обнаружит — по запаху. Тогда обратился в прокуратуру и в «Общероссийский народный фронт». В итоге районная прокуратура все-таки приняла жалобу и направила иск к администрации Центрального округа и мэрии Новосибирска . В ноябре 2017 года суд Железнодорожного района вынес решение о признании бездействия мэрии незаконным. Администрацию Центрального округа обязали устранить данную свалку, но вот уже середина 2018-го, а она только расширяется».

В прошлом году к борьбе Евгения Даниличева за чистый воздух и лес подключились и представители «Общероссийского народного фронта». У них богатый опыт по уничтожению свалок на территории Новосибирской области — по результатам прошлого года наш регион занял 8-е место в марафоне по уборке несанкционированных мест складирования мусора, ликвидировав 180 свалок, нанесенных неравнодушными жителями на интерактивную карту. Работа налажена, но в случае со свалкой на 2-й улице Черняховского оказались беспомощными даже представители ОНФ.

«Это первая метка, нанесенная на интерактивную карту свалок: ее нанесли еще в феврале 2017 года, — рассказывает Светлана ЗАИКИНА, координатор по проектной работе регионального исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию “ в Новосибирской области. — Мы выезжали туда, хотели организовать субботник, но, увидев масштаб работ, поняли, что это невозможно. Проблема в том, что жители кидают мусор в овраг, он очень крутой, поэтому туда невозможно загнать технику. Но и вручную этот мусор не убрать: глубина откоса около десяти метров, и все это пространство заполнено мусором почти доверху. Люди будут проваливаться в мусор. Необходим экскаватор с грейфером, который сможет все это вычерпать, не спускаясь в сам овраг. Но такой техники ни у нас, ни у муниципалитета нет. Как нет и средств на эти работы. Увы, в этом году вопрос точно не решится: чтобы провести работы по устройству коллектора для ручья, нужно сначала произвести проектирование, потом очистить овраг от мусора. Финансов такого масштаба ни у района, ни у муниципалитета нет. К тому же все усложняется тем, что это межведомственная работа: за свалки отвечает отдел благоустройства Центрального округа, проектированием занимается департамент транспорта и благоустройства. Но мы рады, что удалось привлечь внимание к проблеме, что ищут пути ее решения».

Проблему можно было бы решить малой кровью тогда, пять лет назад, когда Евгений Даниличев впервые обратился в администрацию города. Но пока сотрудники Центрального округа «не могли» найти свалку, она разрослась до действительно глобальных масштабов. Если бы она шла не вниз, в овраг, а вверх, то превысила бы размеры двухэтажного дома. Бутылки, бумажки, пищевые отходы, средства гигиены и даже старые автомобильные покрышки покрывают склоны оврага и его дно, где струится небольшой ручей. Он впитывает все ядовитые вещества, которые поступают из разлагающегося мусора, и несет их прямиком в речку 2-я Ельцовка, а та в свою очередь вливается в Обь недалеко от пляжа Заельцовского парка.

«На самом деле на наших улицах организован вывоз мусора, — говорит Евгений ДАНИЛИЧЕВ. — Стоимость — 75 рублей с человека в месяц. Не так уж и дорого, но люди, живущие в ближайших домах, почему-то предпочитают выбрасывать мусор в овраг. Я пытался с ними разговаривать, а сосед смотрит на меня непонимающе: «А че такого-то?» Потом смотрю: мальчик несет мешок мусора в овраг, сделал ему замечание. А он в ответ: «А папа сказал сюда выкинуть». Вот он потом вырастет и так же своему сыну будет говорить. Считаю, что бороться с этим нужно комплексно: чтобы поработал участковый, оштрафовал нескольких жильцов, чтобы повесили таблички «Свалка запрещена». Это подействует. Я недавно возле дома свалку убрал, целый грузовик вывез, повесил баннер «Свалка мусора запрещена, штраф 100 тыс. рублей». Всё — перестали туда выбрасывать. И в этом месте тоже нужен комплекс мер. Если просто уберем, снова начнут кидать».

Увы, «статьей расходов администрации Центрального округа на 2018 год не предусмотрены лимиты бюджетного финансирования на установку предупреждающих табличек о запрете на выброс мусора и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов», — сообщили нам в мэрии. Зато «сотрудниками администрации Центрального округа запланировано еженедельное (два раза в неделю) проведение рейдов по выявлению лиц, складирующих мусор на данной территории».

Но все это лишь только планы. Пока же соседи несознательных жителей окрестных домов задыхаются от вони отходов и пробираются сквозь мусорные залежи каждый раз, когда хотят погулять в Заельцовском бору.

Заельцовский район

На карте свалок (прошла ликвидация):

Свалка на берегу Ельцовки-1 Сигнал подтвержден, свалка ликвидирована.

Ул. Геологическая, 26 Периодически возникающие навалы мусора ликвидируются силами муниципалитета.

Ул. Ленская, 87 Свалка организована местными жителями. Ликвидирована. Контроль ведется.

Ул. Пролетарская Свалка организована местными жителями. Ликвидирована. Контроль ведется.

Ул. Тульская, 2 Свалка организована местными жителями. Ликвидирована. Огорожено место для сбора мусора.

Еще не ликвидированы:

Инюшенский бор Свалка в лесу за лыжной базой «Буревестник» (ул. Выборная). Существует несколько лет… Обращение в стадии рассмотрения.