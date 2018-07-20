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ГП попросила регионы не допускать ситуацию с невыплатой зарплаты, как в Тюменской области
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ГП попросила регионы не допускать ситуацию с невыплатой зарплаты, как в Тюменской области 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ситуация с невыплатой заработной платы, вызвавшая массовое недовольство рабочих в Тюменской области, не должна повториться в других регионах России, такое мнение высказал в пятницу заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев в ходе рабочей поездки в Курганскую область.
"Не хотелось бы вновь напоминать, но те события, которые произошли не так давно в Тюменской области, когда работодатели достаточно грубо нарушали законодательство, привели к … недовольству большого количества работающих. Мне бы хотелось, чтобы такого не повторилось на территории Курганской области, здесь пальма первенства, конечно же, в руках прокуратуры и других правоохранительных органов. Всеми способами нужно не допускать, побуждать работодателей четко и качественно выполнять требования законодательства — как по оплате труда, так и по соблюдению всех социальных гарантий, которые предусмотрены трудовым законодательством", — сказал Пономарев.
Он добавил, что в Курганской области официальная задолженность по заработной плате равняется нулю. «Но есть чуть более 90 млн — это так называемая латентная задолженность, которая образовалась на предприятиях, находящихся в стадии банкротства», — отметил замгенпрокурора РФ.
Как сообщалось, 15 июля часть работников субподрядной организации «Пандера», выполняющих работы на площадке «Запсибнефтехима» "Сибура", собралась у полевого офиса компании-подрядчика «Ренейссанс» для выяснения причин невыплаты заработной платы и ситуации с условиями проживания. Произошла потасовка.
Вместе с тем, в «Сибуре» сообщали, что задержек с выплатой заработной платы на предприятии нет. По данным предприятия, работники субподрядной организации высказали общие замечания к условиям транспортировки, качеству питания и условиям проживания, которые в настоящее время проверяются, и, в случае подтверждения, будут своевременно устранены.
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