Движение на ул. Большая Татарская временно ограничили в пятницу до 14:00 из-за религиозных мероприятий

В пятницу, 20 июля, до 14:00 будет действовать органичение движение на ул. Большая Татарская в связи с проведением религиозных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы сообщает о временных ограничениях движения транспортных средств, действующих по следующему графику: 20 июля (пятница) с 10:00 до 14:00 движение транспортных средств будет ограничено на ул. Большая Татарская в связи с проведением религиозных мероприятий», — говорится в сообщении.

Помимо этого, с пятницы, 20 июля, до 16:00 субботы, 21 июля, и в воскресенье 22 июля с 01:00 до 05:00 будет ограничено движение на Биржевой площади и на участке ул. Ильинка от Биржевой до Красной площади. Это связано с проведением ежегодного городского мероприятия «ГУМ — Авторалли».

«Автомобили участников авторалли будут двигаться в общем транспортном потоке, соблюдая правила дорожного движения», — пояснили в департаменте.

В ведомстве попросили водителей заранее планировать маршрут с учетом ограничений.