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В парке «Усадьба Воронцово» проходит всегда интересная программа
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В парке «Усадьба Воронцово» проходит всегда интересная программа 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
На занятиях по рисованию в рамках проекта «Московское долголетие» участники продолжают осваивать новые техники рисования.
Техника граттаж заключается в том, что на светлую подложку накладывается темный фон, а уже по нему процарапывается рисунок. Получается что-то вроде линогравюры — красиво и необычно. «К сожалению, на улице шел дождь, и хотя мы находимся под крышей, высокая влажность не давала бумаге быстро сохнуть. Поэтому не у всех получилось сделать все, как хотелось. Но сама новая техника рисунка понравилась и вызвала большой интерес», — рассказала Виктория Куприна, преподаватель рисования. Занятия проходят по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00 (первая группа) и с 13:00 до 14:00 (вторая группа).
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