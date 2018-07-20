В парке «Усадьба Воронцово» проходит всегда интересная программа

На занятиях по рисованию в рамках проекта «Московское долголетие» участники продолжают осваивать новые техники рисования.

Техника граттаж заключается в том, что на светлую подложку накладывается темный фон, а уже по нему процарапывается рисунок. Получается что-то вроде линогравюры — красиво и необычно. «К сожалению, на улице шел дождь, и хотя мы находимся под крышей, высокая влажность не давала бумаге быстро сохнуть. Поэтому не у всех получилось сделать все, как хотелось. Но сама новая техника рисунка понравилась и вызвала большой интерес», — рассказала Виктория Куприна, преподаватель рисования. Занятия проходят по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00 (первая группа) и с 13:00 до 14:00 (вторая группа).