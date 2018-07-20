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Программу защиты прав потребителей разработали в Нижегородской области
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Программу защиты прав потребителей разработали в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
19 июля и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин провел совещание по взаимодействию региональных товаропроизводителей с торговыми сетями. На совещании обсудили вопросы защиты прав потребителей. В частности была представлена программа «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской области на 2018-2020 годы».
«Программу защиты прав потребителей правительство области разработало по поручению главы региона Глеба Никитина», — отметил по итогам заседания Евгений Люлин. «Среди основных пунктов — создание бесплатных юридических консультаций для нижегородцев, в том числе в МФЦ. Такие услуги в пилотном режиме начали предоставлять 7 МФЦ региона, через год их станет 15. Кроме того, консультационные пункты откроются и в местных администрациях», — добавил и.о. вице-губернатора.
Утвердить программу планируется в ближайший месяц.
Напомним, 2 июня Глеб Никитин во время поездки в Большеболдинский район поручил усилить борьбу с некачественной молочной продукцией.
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